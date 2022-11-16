ua ru
Чт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский: если мы переживем эту зиму, то победим в войне

Новина українською →
Киев, Среда 16 ноября 2022 22:37
Зеленский: если мы переживем эту зиму, то победим в войне Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина победит в войне с Россией, если переживет приближающуюся зиму, поскольку главное оружие оккупантов - удары по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, которую транслировали на телемарафоне.

"Если мы переживем эту зиму - а мы ее переживем - мы точно победим в этой войне… Поверьте, это (удары по энергетике - ред.) - самое мощное оружие, которое осталось в России, из тех, что оно уже применило или собирается", - заявил президент.

Напомним, вчера, 15 ноября, российские оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины.

В результате вражеских атак в ряде регионов нашей страны были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего у большого количества украинцев пропал свет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
DAILY
Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму
Юлия Акимовакорреспондент Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму