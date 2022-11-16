Зеленский: если мы переживем эту зиму, то победим в войне

Украина победит в войне с Россией, если переживет приближающуюся зиму, поскольку главное оружие оккупантов - удары по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, которую транслировали на телемарафоне.