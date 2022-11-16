Зеленський: якщо ми переживемо цю зиму, то переможемо у війні

Україна переможе у війні з Росією, якщо переживе зиму, оскільки головна зброя окупантів - удари по енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента України Володимира Зеленського, яку транслювали на телемарафоні.