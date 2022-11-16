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Зеленський: якщо ми переживемо цю зиму, то переможемо у війні

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Київ, Середа 16 листопада 2022 22:37
Зеленський: якщо ми переживемо цю зиму, то переможемо у війні Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна переможе у війні з Росією, якщо переживе зиму, оскільки головна зброя окупантів - удари по енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента України Володимира Зеленського, яку транслювали на телемарафоні.

"Якщо ми переживемо цю зиму - а ми її переживемо - ми точно переможемо в цій війні... Повірте, це (удари по енергетиці - ред.) - найпотужніша зброя, яка залишилася в Росії, з тих, що вона вже застосувала або збирається" , -заявив президент.

Нагадаємо, вчора, 15 листопада, російські окупанти завдали масованого удару по території України.

Внаслідок ворожих атак у низці регіонів нашої країни було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, через що у великої кількості українців зникло світло.

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