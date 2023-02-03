ВСУ выиграли время и, вероятно, уйдут из Бахмута в ближайшие недели, - разведка Эстонии

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг отметил, что в настоящее время ВСУ удерживают Бахмут, однако все дороги в город с севера, востока и юга отрезаны, и единственный выход из города - с запада.

По его словам, Бахмут остается главной целью российских военных.

"Тот факт, что украинские вооруженные силы удержали город, дал им возможность создать тыловую линию обороны, так сказать, защитить дальнейшие районы, такие населенные пункты, как Краматорск и Славянск", - сказал Гросберг.

По его словам, местность в этом районе, очевидно, дает украинцам преимущество, потому что они находятся на высокогорье.

"В результате возможен выход украинцев из Бахмута в ближайшие несколько недель, возможно, в ближайшие несколько дней. Все зависит от уровня готовности новых оборонных рубежей. В какой-то момент будет глупо тратить ресурсы на удержание города , - добавил Гросберг.

Он отметил, что переход Бахмута под контроль России не приведет к стратегическим изменениям на фронте, но это будет психологическая, моральная и информационная победа врага.

" Достижение успеха и любая наступательная активность, очевидно, крайне важны для вооруженных сил РФ. Им необходимо добиться успеха на каких-то направлениях, совершить прорыв и показать какие-то победы ", - сказал он.

Гросберг добавил, что поступление нового оружия Украине будет оказывать все большее давление на россиян, а это значит, что количество локальных атак может возрасти в ближайшие несколько недель.

В то же время, по его словам, Россия также продолжает строительство оборонных линий: "Особенно в том направлении, которого они больше всего боятся, то есть из Запорожской области в сторону Мелитополя".

Он также сообщил, что первая партия мобилизованных, которые сейчас будут отправлены на границы Украины, завершила обучение в Беларуси. В то же время к обучению привлечен новый контингент путем ротации. Гросберг отметил, что вторая волна мобилизации, о которой так много говорили, еще не началась, но первая волна также еще не объявлена завершенной.

По его словам, мобилизация в России все еще продолжается, но в гораздо меньших масштабах.

"Если сейчас соотношение сил по личному составу на фронте примерно один к одному, то, как я уже неоднократно отмечал, для проведения успешной наступательной операции этот баланс должен быть три к одному", - сказал Гросберг.

Учитывая это, по его мнению, мобилизация может продолжаться до лета.