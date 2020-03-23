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Україна на цьому тижні може отримати додаткову партію тестів на коронавірус

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 17:50
Україна на цьому тижні може отримати додаткову партію тестів на коронавірус
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Медична допомога може бути доставлена з Китаю, Південної Кореї та інших країн

Україна вже до кінця цього тижня може отримати додаткову партію допомоги у вигляді тестів на коронавірус і медичного обладнання. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Україна повинна отримати тести ПЛР, респіратори, маски, швидкі тести і апарати штучної вентиляції легенів.

"Триває активна і безперервна робота, щоб вже на цьому тижні з Китаю, Південної Кореї та багатьох інших країн до нас прибули додаткові тест-системи ПЛР, респіратори, маски, швидкі тести і апарати штучної вентиляції легенів. Наше завдання номер один - забезпечити український всім необхідним", - сказав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського щодо повернення українського військового борту з Китаю.

Володимир Зеленський заявив про повернення українського військового борту, що доправивши з Китаю тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, експрес-тести, апарати штучної вентиляції легень, маски, захисні костюми та інші засоби боротьби з COVID-19. Глава держави заявив: отриманий вантаж буде розподілено по всіх регіонах України. Він надійде до лікарень, лабораторій, до поліцейських, прикордонників та військових. Також Президент подякував медикам, прикордонникам, поліцейським, працівникам Укрпошти, соціально відповідальному бізнесу й волонтерам – усім тим, хто ставши на передову боротьби з коронавірусом. Насамкінець Володимир Зеленський висловив особливу подяку військовим, що боронять кордони на сході України. «Сьогодні весь інформаційний простір заповненості темою коронавірусу. Альо захист України залишається нашим пріоритетом», – зазначив Президент.

Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 23 березня 2020 р.

Нагадаємо, вночі 23 березня в "Бориспіль" прибув літак з Китаю, який доставив партію тестів на коронавірус і медичне обладнання. Зокрема, було доставлено 250 тисяч швидких тестів, тести ПЛР, а також маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легенів.

Також РБК-Україна писало, що тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР тести) для виявлення коронавіруса доставлять у всі лабораторії України до кінця понеділка, 23 березня.

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