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Кабмін заборонив громадянам залишати Україну з туристичною метою

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 17:24
Кабмін заборонив громадянам залишати Україну з туристичною метою
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Заборона почне діяти з 12:00 24 березня

Кабінет міністрів України прийняв рішення про заборону громадянам залишати територію країни з туристичною метою з вівторка, 24 березня, для запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

При цьому він зазначив, що діяльність усіх аеропортів, окрім "Борисполя", - буде припинена.

"Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд заборонив експорт спирту з України. На виїздах зі спиртозаводів спеціальні пости повинні забезпечити контроль, куди і кому відвантажується спирт.

Крім того, рішенням уряду в країні закриваються всі аеропорти, крім міжнародного аеропорту "Бориспіль". У Кабміні це називають вимушеним заходом для запобігання поширення коронавірусу.

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