Зеленський про Кравчука і Фокина в ТКГ: правильний дипломатичний баланс

Колишній голова Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма працював професійно, дипломатично. Що стосується Леоніда Кравчука - він один з кращих дипломатів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю "Україна 24"

"Що стосується Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна, цієї парочки. Кравчук дуже енергійна людина. Я бачу, як він піднімає "Мінськ". І дійсно, ми багато про що домовилися. Кравчук це обличчя української дипломатії, кращого у нас немає", - заявив він.

У свою чергу, Зеленський сказав, що ТКГ важливо бачити людину з Донбасу, тому до складу групи увійшов Вітольд Фокін.

"Це правильний дипломатичний баланс, який головує в ТКГ", - заявив він.

Нагадаємо, 18 серпня Фокін увійшов до складу ТКГ.

Крім того, Леонід Кравчук розповів, що Фокін буде займатися налагодженням комунікації між людьми, які живуть на окупованій території, і тими, хто змушений був стати переселенцем.