Зеленский о Кравчуке и Фокине в ТКГ: правильный дипломатический баланс

Бывший глава Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма работал профессионально, дипломатично. Что касается Леонида Кравчука - он один из лучших дипломатов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью "Украина 24".

"Что касается Леонида Кравчука и Витольда Фокина, этой парочки. Кравчук очень энергичный человек. Я вижу, как он поднимает "Минск". И действительно мы много о чем договорились. Кравчук это лицо украинской дипломатии, лучшего у нас нет", - заявил он.

В свою очередь, Зеленский сказал, что в ТКГ важно видеть человека с Донбасса, поэтому в состав группы вошел Витольд Фокин.

"Это правильный дипломатический баланс, который председательствует в ТКГ", - заявил он.

Напомним, 18 августа Фокин вошел в состав ТКГ.

Кроме того, Леонид Кравчук рассказал, что Фокин будет заниматься налаживанием коммуникации между людьми, которые живут на оккупированной территории, и теми, кто вынужден был стать переселенцем.