Зеленський про коронавірус: наступним викликом стануть травневі свята

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський розраховує, що травневі свята пройдуть без скупчення людей

Травневі свята стануть наступним викликом, який може позначитися на поширенні коронавірусу в Україні. Про це на нараді з представниками уряду та правоохоронних органів заявив президент України Володимир Зеленський, передає сайт президента.

За його словами, система відстеження поширення епідемії в Україні добре налагоджена.

"Систему допомоги ми постійно поліпшуємо. Наступним нашим викликом будуть травневі свята. Сподіваюся, ми пройдемо їх спокійно, без великих скупчень людей", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна продовжила карантин до 11 травня. Також уряд розраховує, що вже 12 травня настане так званий "день К", коли карантинні обмеження почнуть зніматися.

При цьому Кабінет міністрів вирішив пом'якшити ряд обмежень. Зокрема, дозволяється перевезення у міському громадському транспорті людей, які є донорами крові, а також залучення до роботи окремих категорій осіб без проходження обов'язкового огляду. Крім того, сьогодні був затверджений порядок протиепідемічних заходів, пов'язаних з самоізоляцією.