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Кабмін пом'якшив карантин в Україні: що дозволили

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 14:04
Кабмін пом'якшив карантин в Україні: що дозволили
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, у постанові говориться про дозвіл перевезення в міському транспорті осіб, що виявили бажання бути донорами крові

Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні, але з частковим пом'якшенням. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, у постанові говориться про дозвіл перевезення в міському транспорті осіб, що виявили бажання бути донорами крові; залучення до роботи окремих категорій працівників без проходження обов’язкового огляду; затвердження порядку протиепідемічних заходів, пов’язаних з самоізоляцією особи.

Голова МОЗ Максим Степанов на засіданні зачитав проект постанови, у якому вказано продовження карантину до 11 травня.

"Проект постанови Кабінету міністрів. Пропонується внести зміни до постанови Кабміну від 11 березня 2020 року № 211. Це постанова, яка стосувалась карантину на території України. Передбачається продовжити термін дії карантину до 11 травня 2020 року. Разом з цим пропонується дозволити перевезення в міському транспорті осіб, що виявили бажання бути донорами крові", - заявив він.

Також у постанові говориться про залучення до роботи окремих категорій працівників без проходження обов’язкового огляду, термін якого припав на період карантину.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про два піки коронавірусу в Україні. За розрахунками НАН, в Україні очікуєть ще два піки коронавірусу - у кінці квітня та між 3 і 8 травня.

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