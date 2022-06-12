Кім про деокупацію Херсонської області: буде поступовою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica .

За словами чиновника, зараз Україна не може використовувати російську тактику - робити великі ривки військ відкритою місцевістю.

"Якби ми це зробили, ми втратили б багатьох людей. У нас інша концепція війни та життя: росіяни вбивають своїх солдатів, ми намагаємось обмежити втрати. Вони стріляють - ми покладаємось на військову тактику", - наголосив Кім.

Він також додав, що існує загроза мирному населенню окупованих населених пунктів півдня, тому що росіяни там використовують стару військову техніку. Вона дуже неточна при стрільбі і може зачепити цивільних.

"Вони воюють зі старою зброєю, яка має похибку у двісті метрів, що вчетверо перевищує європейські стандарти. А потім, щоправда, вони байдужі до українського населення. Коли у них закінчуються військові об'єкти, вони стріляють у будинки", - зазначив Кім.