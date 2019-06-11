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Зеленський через контрабанду звільнив начальників СБУ в п'яти регіонах

Новини » Політика    11.06.2019 - 16:23
Зеленський через контрабанду звільнив начальників СБУ в п'яти регіонах
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зеленський звільнив керівників СБУ Одеської, Львівської, Вінницької, Чернівецької, Закарпатської областей

П'ять регіональних керівників Служби безпеки України (СБУ) були звільнені президентом Володимиром Зеленським у зв'язку з фактами наявності контрабанди в цих областях. Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Він заявив, що п'ять регіональних керівників СБУ були звільнені президентом у зв'язку з можливою причетністю до контрабанди.

"Прийнято рішення про звільнення п'яти керівників регіональних управлінь СБУ. Це ті, які відзначилися в негативному плані. У розумінні явищ, пов'язаних з контрабандою. Це Одеська область та звільнення керівника СБУ Олександра Довженка, указ про звільнення керівника СБУ у Львівській області Олександра Ткачука, звільнення Зозулі Олега з посади керівника СБУ у Вінницькій області, керівника у Закарпатській області, керівника Чернівецької області", - заявив Рябошапка.

Заступник голови АП підкреслив, що це ті регіони, в яких було зафіксовано багато явищ, пов'язаних з контрабандою.

Зеленський також звільнив заступників голови СБУ Олега Фролова, а також Владислава Косинського. В АП пояснили, що кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки були прийняті у зв'язку з ймовірними незаконними діями цих осіб у період виборчої кампанії.

Нагадаємо, Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення голови Служби безпеки України Василя Грицака. Однак депутати на пленарному засіданні не підтримали його відставку. У зв'язку з викладеним сьогодні в АП анонсували нове подання.

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