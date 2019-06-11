ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский из-за контрабанды уволил начальников СБУ в пяти регионах

Новости » Политика    11.06.2019 - 16:23
Зеленский из-за контрабанды уволил начальников СБУ в пяти регионах
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Зеленский уволил руководителей СБУ Одесской, Львовской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской областей

Пять региональных руководителей Службы безопасности Украины (СБУ) были уволены президентом Владимиром Зеленским в связи с фактами наличия контрабанды в этих областях. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Он заявил, что пять региональных руководителей СБУ были уволены президентом в связи с возможной причастностью к контрабанде.

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений СБУ. Это те, которые отличились в негативном плане. В смысле явлений, связанных с контрабандой. Это Одесская область и увольнение руководителя СБУ Александра Довженко, указ об увольнении руководителя СБУ во Львовской области Александра Ткачука, увольнение Зозули Олега с должности руководителя СБУ в Винницкой области, руководителя в Закарпатской области, руководителя Черновицкой области", - заявил Рябошапка.

Замглавы АП подчеркнул, что это те регионы, в которых было зафиксировано много явлений, связанных с контрабандой.

Зеленский также уволил заместителей председателя СБУ Олега Фролова, а также Владислава Косинского. В АП объяснили, что кадровые решения относительно руководителей Службы безопасности были приняты в связи с предполагаемыми незаконными действиями этих лиц в период избирательной кампании. 

Напомним, Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Однако депутаты на пленарном заседании не поддержали его отставку. В связи с єтим сегодня в АП анонсировали новое представление.

 

КСУ рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады: главное В АП назвали причину увольнения руководителей СБУ
Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь