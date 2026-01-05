ua en ru
Зеленский о контактах с командой Трампа и Европой: будут решения ради нашего государства

Киев, Понедельник 05 января 2026 20:10
Зеленский о контактах с командой Трампа и Европой: будут решения ради нашего государства Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина готовится ко встречам в Европе на этой неделе. Ожидаются новые решения ради украинского государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, сегодня было много международной работы в рамках подготовки ко встречам в Европе на этой неделе. Также Украина находится в коммуникации с командой президента США Дональда Трампа.

"ПВО для Украины, поддержка для Украины - это задача ежедневная, и каждый день мы должны давать этот результат. Будут новые решения для нашего государства. Украинская переговорная команда работает 24/7", - подчеркнул он.

Встреча "коалиции желающих"

Напомним, завтра, 6 января, во Франции состоится встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров. Ожидается, что в ней также примут участие спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Как отмечал президент Франции Эммануэль Макрон, на встрече планируется согласовать конкретный вклад каждой страны в рамках "коалиции желающих".

Для подготовки такой встречи несколько дней назад Киев посетили советники по нацбезопасности ряда стран. Их визит был посвящен подготовке мирного плана и сопутствующих документов.

Работа была разделена на несколько тематических блоков. В рамках блока по безопасности участники заявили, что ключевые документы в целом согласованы и не противоречат Конституции и суверенитету Украины.

Обсуждалась архитектура гарантий безопасности, где основой защиты остаются ВСУ, при участии многонациональных сил под европейским руководством и поддержке США.

Отдельно велась работа над военным документом, который предусматривает поддержку, восстановление ВСУ, мониторинг соблюдения договоренностей и реакцию на возможные нарушения.

Детальнее о встрече советников по нацбезопасности - в материале РБК-Украина.

