Політика

Зеленський про контакти з командою Трампа та Європою: будуть рішення заради нашої держави

Київ, Понеділок 05 січня 2026 20:10
Зеленський про контакти з командою Трампа та Європою: будуть рішення заради нашої держави Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна готується до зустрічей у Європі цього тижня. Очікуються нові рішення заради української держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами голови держави, сьогодні було багато міжнародної роботи в рамках підготовки до зустрічей у Європі цього тижня. Також Україна перебуває в комунікації з командою президента США Дональда Трампа.

"ППО для України, підтримка для України - це завдання щоденне, і кожен день ми повинні давати цей результат. Будуть нові рішення для нашої держави. Українська переговорна команда працює 24/7", - наголосив він.

Зустріч "коаліції охочих"

Нагадаємо, завтра, 6 січня, у Франції відбудеться зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів. Очікується, що в ній також візьмуть участь спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер.

Як зазначав президент Франції Еммануель Макрон, на зустрічі планується узгодити конкретний внесок кожної країни в рамках "коаліції охочих".

Для підготовки такої зустрічі кілька днів тому Київ відвідали радники з нацбезпеки низки країн. Їхній візит був присвячений підготовці мирного плану і супутніх документів.

Робота була розділена на кілька тематичних блоків. У рамках безпекового блоку учасники заявили, що ключові документи загалом узгоджені й не суперечать Конституції та суверенітету України.

Обговорювали архітектуру гарантій безпеки, де основою захисту залишаються ЗСУ, за участю багатонаціональних сил під європейським керівництвом і підтримки США.

Окремо велася робота над військовим документом, який передбачає підтримку, відновлення ЗСУ, моніторинг дотримання домовленостей і реакцію на можливі порушення.

Детальніше про зустріч радників з нацбезпеки - в матеріалі РБК-Україна.

