Зеленский о коалиции Ирана и России: один террорист нашел другого

"Если Россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается их уничтожить ракетами. Ей даже мало ракет - Россия нашла сообщника в геноцидной политике, это Иран. Иранские убийственные дроны, идущие России сотнями, стали угрозой нашей критической инфраструктуре. Так один террорист находит. другого. Чтобы воевать против свободного мира", - сказал он.

По мнению президента Украины, этот вопрос времени когда Россия ударит по другим союзникам США, "если мы не остановим их сейчас".

. "We must do it!" - призвал Зеленский.