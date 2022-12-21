США не видят фактов передачи ракет из Ирана в РФ

Фото: США не видят подтверждений передачи ракет из Ирана в Россию (GettyImages)

Координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию с сотрудничеством Ирана и России в секторе передачи вооружения, но пока США не видели подтверждений передачи россиянам баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укринформ.

"Мы знаем, что имеют место дискуссии о потенциальной передаче баллистических ракет. Мы не видели, чтобы это подтвердилось, по состоянию на данный момент, но следим за этим очень внимательно", - сказал он.