Оружие агрессора. Зачем России иранские ракеты и готова ли к ним Украина

Российская Федерация, похоже, заказала у Ирана новую партию вооружений, в которую могут войти сотни баллистических ракет. По крайней мере, так считают западные СМИ и отмечают, что речь может идти о ракетах двух типов.

О том, что о них известно, - в материале РБК-Украина .

Ракетное соглашение

По данным немецкого издания Zeit, российская сторона заказала сотни дронов-камикадзе, а также баллистических ракет. В частности, источники в ООН подтверждают, что Ирана намерен серьезно нарастить поставки вооружений, а Кремль с их помощью попытается компенсировать нехватку ракет для ударов по Украине.

"Я не думаю, что они уже отгружены, но они определенно заказаны", - отметил источник.

О том, что Россия испытывает дефицит в ракетах, говорит и украинская сторона. По словам министра обороны Алексея Резникова, противник по некоторым позициям зашел далеко за пределы критического резерва. А производство новых находится на мизерном уровне по сравнению с тем количеством, которое запускается по украинским объектам.

Например, на сегодня "Исканедров" осталось менее 13%, "Калибров" - около 30% от довоенного уровня. Что касается С-300, то Москва располагает достаточно большим количеством, но эти ракеты имеют ограниченную эффективную дальность.

Фото: иранские баллистические ракеты могут компенсировать дефицит в России (ypa.ir)

По этой причине попытка получить иранские баллистические ракеты выглядит логично. Однако несмотря на то, что слухи о поставках из Ирана ходят в течение последних месяцев, до сих пор Россия их не получила.

"Это очень деликатный вопрос, но по состоянию на сейчас Иран так и не поставил ни одной ракеты для Российской Федерации", - заявил накануне глава военной разведки Кирилл Буданов.

Какие ракеты может поставить Иран

Как пишет The Washington Post, предварительный договор между Россией и Ираном был подписан еще в сентябре. Он касался баллистических ракет малой дальности, которые способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров соответственно.

По данным Reuters, еще одно соглашение заключили в октябре. Издание со ссылкой на иранского дипломата отмечает, что речь идет о поставках баллистических ракет класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar. Западные чиновники подтвердили эту информацию.

Предполагалось, что ракеты могут быть отправлены двумя-тремя партиями, но точные сроки доставки не сообщались. Иранский дипломат также отверг обвинения в нарушении резолюции Совбеза ООН, поскольку то, в каком военном конфликте будут применяться ракеты - "это не вопрос продавца", и вообще официальный Тегеран выступает якобы за дипломатическое решение в отношении России и Украины.

Fateh-110

Это мобильная баллистическая ракета малой дальности класса "земля-земля". В массовом производстве с начала 2000-х годов, при этом Иран постоянно работает над ее усовершенствованием. В частности, если ракеты первого поколения били на 200 км, то новейшие (четвертое поколение) - на 400 км.

Fateh-110 весит 3 450 кг, ее длина - 8,86 м. Имеет неподвижный треугольный блок в хвостовой части и четыре подвижных блока в головной, которые отвечают за изменение направления и наведение. Считается, что эти ракеты являются мощными и весьма точными на относительно коротких расстояниях. А некоторые модели оснащаются электрооптическим наведением, чтобы операторы могли направлять их непосредственно при приближении к цели.

По своим характеристикам иранские Fateh-110 обладают значительно большей разрушительной силой по сравнению с российскими "Искандерами".

Характеристики:

Полезная нагрузка (боеголовка) - 500 кг

Скорость полета - 3-4 Мах;

Дальность поражения - от 200 до 400 км.

Как и большинство баллистических ракет может нести ядерную боеголовку и оружие массового поражения.

Fateh-110 широко использовались в войне в Сирии, есть сообщения о поставках ливанской "Хезболле". Также ракеты данного типа применялись 8 января 2020 года в операции "Мученик Сулеймани", когда иранские военные нанесли удары по базам США в Ираке.

По данным израильской разведки, Иран изготовил сотни ракет третьего поколения с дальностью до 300 км. Это делает Fateh-110 чрезвычайно массовой среди оперативно-тактических комплексов всех видов.

Zolfaghar

Новейшая баллистическая ракета, представленная в 2016 году. По некоторым данным, является вариацией Fateh-110 с увеличенной дальностью поражения. Некоторые модели оснащаются электрооптическими системами наведения, что позволяет наводить их на цель на финальном отрезке полета.

По заявлениям иранской стороны, ракеты Zolfaghar имеют точность около 10 метров и оснащаются несколькими независимыми спусковыми аппаратами MIRV. Но это не подтвержденные данные. Ракеты этого типа могут нести боеголовку весом 500 кг, есть варианты с кассетной боевой частью.

Характеристики:

Длина - 10,3 м;

Дальность поражения - от 300 до 700 км.

Zolfaghar применялись в боевых действиях на территории Сирии. Также известно об атаке йеменских хуситов этими баллистическими ракетами на нефтяные объекты Aramco в Рас-Таннуре (Саудовская Аравия) в марте 2021 года.

Чем эти ракеты опасны для Украины

В отличие от крылатых ракет, которыми Россия постоянно атакует Украину, баллистическая летит по баллистической траектории в одном направлении. Она поднимается на десятки километров и на большой скорости может вертикально поразить цель. Поскольку Украина фактически не имеет противоракетной обороны, сбить такие ракеты практически невозможно.

"Против баллистических ракет, к сожалению, нет у нас эффективной защиты. Это баллистика, она летит фактически из космоса, летит на огромной скорости вниз. Сбивать их фактически нереально, но противодействовать можно", - говорил недавно спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Фото: баллистические ракеты атакуют фактически с космоса и их сложно сбить (GettyImages)

Западные комплексы NASAMS, IRIS-T и Hawk, которые уже поступили на вооружение, предназначены для противовоздушной обороны и эффективны против крылатых ракет. Ситуацию могло бы изменить получение американских Patriot, но недавняя дискуссия о возможной передаче комплексов из Германии завершилась не в пользу Украины.

Напомним, после падения ракеты на территории Польши немецкая сторона предложила усилить партнера по НАТО дополнительными дивизионами Patriot. Минобороны и лично польский президент Анджей Дуда говорили, что их размещение на территории Украины могло бы предотвратить подобные инциденты и, вдобавок, помочь ей в отражении российских атак.

"После разговора с министерством обороны Германии я с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины", - прокомментировал накануне польский министр Мариуш Блащак соглашение с Берлином.

Подробнее о возможностях систем Patriot читайте в материале РБК-Украина.

Еще один вариант - уничтожать баллистические ракеты на старте либо в месте возможного хранения в России или на оккупированных территориях. Но для этого нужно дальнобойное вооружение. Причем, как недавно выяснилось, поставка боеприпасов ATACMS, которые способны поражать наземные цели на расстоянии в 300 км, не решит проблему, поскольку США специально ограничили возможности пусковых установок HIMARS для Украины.

Как пишет The Wall Street Journal, модификация была проведена тайно, и все 20 систем могут запускать ракеты со спутниковым наведением на расстояние до 80 км. Якобы это было сделано для того, чтобы предотвратить удары по российской территории и еще большей эскалации конфликта.

Однако западные партнеры не говорят категорического "нет", когда речь заходит о поставках Patriot и тех же ATACMS. Остается надеяться, что угроза применения иранских баллистических ракет выведет переговоры на новый уровень и поспособствует усилению Украины.