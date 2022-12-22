Зеленський про коаліцію Ірану та Росії: один терорист знайшов іншого

Іран виступає спільником у війні Росії в Україні. Лише питання часу коли РФ ударить по інших союзниках США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського у Конгресі США.

"Якщо Росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається їх знищити ракетами. Їй навіть замало ракет - Росія знайшла спільника в геноцидній політиці, це Іран. Іранські убивчі дрони, які йдуть Росії сотнями, стали загрозою нашій критичній інфраструктурі. Так один терорист знаходить іншого. Щоб воювати проти вільного світу", - сказав він.

На думку президента України, це питання часу коли Росія ударить по інших союзниках США, "якщо ми не зупинимо їх зараз".

. "We must do it!", - закликав Зеленський.