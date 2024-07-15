Зеленский о количестве самолетов F-16 для Украины: их будет недостаточно
Украина получит от стран Запада несколько самолетов F-16. Но их будет недостаточно, чтобы сражаться на равных с российской авиацией.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.
"Решение о F-16 - стратегическое, количество их пока нестратегическое. Есть серьезное количество самолетов, о которых я договорился с другими странами. После моих договоренностей есть некоторые процессы, с двух сторон", - сказал он.
По его словам, Украина получит некоторое количество самолетов летом и до конца года.
"Я не могу сейчас вам сказать, сколько этих самолетов будет. Их будет недостаточно. Для чего? Они точно укрепляют нас, но достаточно ли будет этих самолетов для того, чтобы бороться наравне с российским воздушным флотом? Я считаю, что этого будет недостаточно", – заявил президент.
Передача самолетов F-16.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на саммите НАТО в Вашингтоне, заявил, что Дания и Нидерланды уже начали передачу Украине истребителей F-16.
У Украины уже есть графики поставки самолетов F-16 от стран-партнеров, но они долговременные.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что для создания эффективной конкуренции России в небе Украине нужно минимум 128 истребителей F-16.