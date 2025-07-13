Зеленский: Кабмин ждет существенное обновление и сокращение расходов

Заметим, что вчера, Зеленский встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Примечательно, что после этого он анонсировал перестановки в Минобороны.

Заметим, что данное заявление прозвучало на фоне слухов о том, что Умеров может заменить посла Украины в США Оксану Маркарову, которая покидает свою должность.

В последние дни продолжаются активные обсуждения относительно того, кто же станет ее преемником.

На днях президент Зеленский и сам предположил, что во главе украинского посольства в Вашингтоне может оказаться нынешний министр обороны Рустем Умеров.

Он, правда, добавил, что, если это решение будет принято, Украину ожидают масштабные кадровые изменения в Кабинете министров.

Заметим, что ранее собеседники РБК-Украина назвали и других кандидатов. Кроме Умерова, среди потенциальных кандидатов на должность посла в США упоминаются также премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина и министр энергетики Герман Галущенко.

Стоит отметить, что, по данным информированного источника РБК-Украина, назначение Умерова послом в США действительно может запустить быструю перезагрузку Кабмина.

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