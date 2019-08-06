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На Донбасі загинули четверо військових ВСУ, ще один поранений

Новини » Надзвичайні події    06.08.2019 - 19:50
На Донбасі загинули четверо військових ВСУ, ще один поранений
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку доби 6 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, четверо військових загинули, ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС Facebook.

Ворог обстріляв позиції українських підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили три обстрілу позицій об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" - один.

"В результаті обстрілу ворожих четверо військовослужбовців загинули і один отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинули четверо український військових. Бойовики скоїли два провокаційних обстрілу українських позицій.

Зазначимо, що загинули четверо військовослужбовців одного з підрозділів бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Пізніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що обстріл, що забрав життя чотирьох українських військових під Павлополем, не залишиться без уваги. Також він зазначив, що цей обстріл є грубим порушенням перемир'я на Донбасі.

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Теми: Новини ООС
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