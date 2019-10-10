Зеленський не виключив, що може відправити закон про столицю на доопрацювання

Президент України Володимир Зеленський на прес-марафоні повідомив, що може надіслати законопроект про столицю на доопрацювання. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Крім того, президент пропонує узгодити законопроект з депутатами перед голосуванням у другому читанні

"Цей законопроект доопрацьовується в комітетах, тому останню редакцію цього закону я не бачив. Я хотів би його побачити до голосування. Якщо вони проголосують, я побачу, що все нормально, я підпишу закон. Якщо ні, відправлю на доопрацювання. Там дуже багато пунктів. Там розподілу бюджетів, щоб було по районах, щоб не була вся влада в одних руках. Там йдеться про повноваження місцевих рад. Я хочу побачити", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 3 жовтня Верховна рада прийняла законопроект "Про столицю" у першому читанні. Згідно нового закону "Про столицю" у мера Києва залишаються виконавчі повноваження, а голова Київської міської державної адміністрації виступає в якості контролюючого органу.

Також РБК-Україна писало, що 9 жовтня в Раді створили робочу групу для доопрацювання законопроекту про столицю до другого читання. Очікується, що законопроект про столицю буде істотно допрацьований до другого читання.