Зеленский не исключил, что может отправить закон о столице на доработку

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне сообщил, что может отправить законопроект о столице на доработку. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, президент предлагает согласовать законопроект с депутатами перед голосованием во втором чтении

"Этот законопроект дорабатывается в комитетах, поэтому последнюю редакцию этого закона я не видел. Я хотел бы его увидеть до голосования. Если они проголосуют, я увижу, что все нормально, я подпишу закон. Если нет, отправлю на доработку. Там очень много пунктов. Там распределения бюджетов, чтобы было по районам, чтобы не была вся власть в одних руках. Там говорится о полномочиях советов местных. Я хочу увидеть", - заявил Зеленский.

Напомним, 3 октября Верховная рада приняла законопроект "О столице" в первом чтении. Согласно новому закону "О столице" у мэра Киева остаются исполнительные полномочия, а глава Киевской городской государственной администрации выступает в качестве контролирующего органа.

Также РБК-Украина писало, что 9 октября в Раде создали рабочую группу для доработки законопроекта о столице ко второму чтению. Ожидается, что законопроект о столице будет существенно доработан ко второму чтению.