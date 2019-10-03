У Раді пояснили повноваження мера Києва за новим законом "Про столицю"

Фото: КМДА (РБК-Україна)

Києву хочуть повернути самоврядування, а голова КМДА буде виступати в якості контролюючого органу

Згідно з новим закону "Про столицю" у мера Києва залишаються виконавчі повноваження, а голова Київської міської державної адміністрації виступає в якості контролюючого органу. Про це повідомив голова підкомітету з питань місцевого самоврядування комітету з питань організації держвлади Дмитро Гурін, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гуріна, новий закон дозволить повернути в Київ самоврядування.

"По-перше, в місті вводиться 25-ти літнє стратегічне планування, до якого прив'язано бюджетування в місті. В місті робиться децентралізація: місто поділяється на райони, які отримують власні повноваження. У голови КМДА тепер інші повноваження. Він тепер захищає суспільство. Мер є головою київського виконкому київської міської ради. Ці повноваження з управління у мера. А у голови КМДА залишається тільки одне основне повноваження: стежити за законністю актів місцевого самоврядування. Якщо вони суперечать законам - подавати до суду і в суді захищати права київської громади. Тобто в місто повертається самоврядування, а голова КМДА більше не є "господарем міста", - заявив Гурін.

Він також зазначив, що депутати Київради стануть посадовими особами, які почнуть працювати.

"Депутати стануть посадовими особами. Це буде робота. Вони не зможуть поєднувати свої повноваження як депутата Київської міської ради з іншими представницькими мандатами або посадами. Для прийняття рішення потрібна більшість. Вони почнуть працювати. Якщо зараз наша рада - це рада бізнесменів і рада чиновників, то наступний рада, ми сподіваємося, буде радою політиків, експертів, які будуть розробляти нові правила для міста", - додав він.

Нагадаємо, у четвер, 3 жовтня, Верховна рада схвалила законопроект "Про столицю" у першому читанні.

Також РБК-Україна повідомляло, що місцеві вибори в Києві в грудні навряд чи відбутися, так як у парламенту не достатньо часу для того, щоб прийняти відповідне рішення.