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Домбровскіс: рішення про макрофін на 1,2 млрд євро для України підпишуть завтра

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 20:31
Домбровскіс: рішення про макрофін на 1,2 млрд євро для України підпишуть завтра Фото: єврокомісар Валдіс Домбровскіс (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Європейський союз прийняв рішення про подання Україні макрофінансової підтримки на 1,2 млрд євро. Рішення буде підписано завтра, 1 лютого, але його потрібно провести ще через Європарламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса в Києві.

"Можу сказати, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну як у найближчій перспективі, так і середньостроковій. І саме для цього завтра буде вже підписано рішення про те, що Єврокомісія надає Україні надзвичайну макрофінансову підтримку в розмірі 1,2 млрд євро", - зазначив єврокомісар.

Він підкреслив, що для того, щоб перший транш у розмірі 600 млн євро був наданий якомога швидше, треба провести рішення через Європейський парламент, а також підписати меморандум з Україною.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Європейський союз виділить Україні новий пакет макрофінансової допомоги на тлі загрози вторгнення Росії.

Ці гроші підуть на підтримку фінансової стійкості в Україні.

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