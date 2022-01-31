ЄС надасть Україні транш на 600 млн євро без додаткових умов
Європейський союз надасть Україні перший транш на 600 млн євро без додаткових умов. Загальний обсяг виділеної макрофінансової допомоги становить 1,2 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Повідомляється, що президент Володимир Зеленський провів зустріч з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом. За словами Зеленського, рішення ЄС про виділення 1,2 млрд євро стало своєчасним сигналом для фінансових ринків і має сприяти підтримці стабільності української економіки.
"Наша стратегія спрацювала: говорити не про війну, а про економіку. Сьогодні - перший день, коли ми не витратили жодного долара з наших резервів на підтримку курсу гривні", - підкреслив Зеленський.
Сторони також домовилися, що перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро буде виплачений без додаткових умов відразу після завершення всіх необхідних процедур.
Нагадаємо, раніше Домбровскіс заявив, що рішення про виділення 1,2 млрд євро буде підписано завтра, 1 лютого.
Також повідомлялося, що ці гроші підуть на підтримку фінансової стійкості в Україні.