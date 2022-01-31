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ЄС надасть Україні транш на 600 млн євро без додаткових умов

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 21:32
ЄС надасть Україні транш на 600 млн євро без додаткових умов Фото: Володимир Зеленський і Валдіс Домбровскіс (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Європейський союз надасть Україні перший транш на 600 млн євро без додаткових умов. Загальний обсяг виділеної макрофінансової допомоги становить 1,2 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Повідомляється, що президент Володимир Зеленський провів зустріч з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом. За словами Зеленського, рішення ЄС про виділення 1,2 млрд євро стало своєчасним сигналом для фінансових ринків і має сприяти підтримці стабільності української економіки.

"Наша стратегія спрацювала: говорити не про війну, а про економіку. Сьогодні - перший день, коли ми не витратили жодного долара з наших резервів на підтримку курсу гривні", - підкреслив Зеленський.

Сторони також домовилися, що перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро буде виплачений без додаткових умов відразу після завершення всіх необхідних процедур.

Нагадаємо, раніше Домбровскіс заявив, що рішення про виділення 1,2 млрд євро буде підписано завтра, 1 лютого.

Також повідомлялося, що ці гроші підуть на підтримку фінансової стійкості в Україні.

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