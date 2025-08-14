RU

Зеленский: инициатива PURL привлекла 1,5 млрд долларов на оружие, переговоры продолжаются

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Через инициативу по оборонной поддержке PURL удалось привлечь 1,5 млрд долларов, которые будут потрачены на закупку оружия для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Наша новая инициатива по оборонной поддержке PURL, реализованная совместно с партнерами, уже дает ощутимые результаты. На сегодня мы уже имеем 1,5 млрд долларов", - отметил Зеленский.

По его словам, благодаря инициативе НАТО Prioritised Ukraine Requirements List страны-члены Альянса могут сотрудничать для закупки изготовленного в США оружия для Украины. Это механизм, который действительно укрепляет нашу оборону.

"На сегодня Нидерланды внесли 500 млн долларов, совместный вклад Дании, Норвегии и Швеции достиг 500 млн долларов, а вчера Германия добавила еще 500 млн долларов. Это действительно весомое усиление, и я благодарен Германии за этот важный шаг", - добавил президент Украины.

Он также подчеркнул, что продолжаются переговоры и обсуждения с другими странами.

"Каждый вклад в рамках PURL - это прямые инвестиции в способность Украины защищать жизни наших людей и приближать достойный мир", - добавил глава государства.

 

Новая инициатива США и НАТО

Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Инициатива предусматривает, что все американское оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы. В частности, недавно стало известно, что Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансируют Нидерланды.

Кроме того, Латвия также недавно заявила, что готова присоединиться к новой инициативе НАТО по финансированию американского оружия для Украины.

