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День независимости США сорвется? В Вашингтоне перенесли выступление Трампа из-за шторма

05:00 05.07.2026 Вс
3 мин
Что известно о переносе выступления Трампа?
aimg Эдуард Ткач
День независимости США сорвется? В Вашингтоне перенесли выступление Трампа из-за шторма Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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США в ночь на воскресенье по Киеву (по местному времени еще 4 июля) празднуют 250-летие своей страны. Однако вечернее выступление президента США Дональда Трампа было перенесено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и пост организации Freedom 250 в соцсети Х.

Согласно публикациям в разных СМИ, во многих городах в рамках празднования были запланированы те или иные события на определенное время.

Однако на ситуацию повлиял шторм и грозы. Например, из-за плохой погоды участники мероприятия на Национальной алее в Вашингтоне - главном месте празднования - были эвакуированы.

"Безопасность наших гостей, артистов и персонала - наш главный приоритет. В связи с приближающимися сильными штормами, Freedom 250, Секретная служба США, полиция парков США, Национальная служба парков, Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями и все партнеры по обеспечению общественной безопасности просят всех гостей эвакуироваться", - сообщил пресс-секретарь Freedom 250 Даниэль Альварес.

Причем как ожидалось, в 21:45 (04:45 по Киеву) на Национальной алее должен был выступить президент США Дональд Трамп. Однако теперь выступление ожидается в 23:00, более чем на час позже запланированного. Сам Трамп тоже подтвердил перенос своего выступления.

"Бури приносят удачу в любой ситуации. Они также делают события немного интереснее! Мы подождем, мне все равно, два часа ночи сейчас или через час... Сегодня субботний вечер, давайте повеселимся, даже если будем гулять допоздна", - заявил Трамп.

Как пишут СМИ, после улучшения погоды участникам позволят вернуться на Национальную аллею, но они должны будут заново пройти досмотр. Далее, когда людей запустят, должен будет вступить Трамп, а после выступления состоится фейерверк.

Стоит добавить, что из-за плохой погоды запуски фейерверков в честь Дня независимости США были перенесены по всей стране. Их перенесли либо на ранние, либо более поздние срок .

Например, в Хартфорде (штат Коннектикут), фейерверк был отменен из-за грозы. В Балтиморе по той же причине запуск был перенесен на 22:00. При этом в Нью-Йорке и Талсе из-за приближающийся штормов фейерверки перенесли на более ранее время.

К слову, в субботу в 13:00 над Вашингтоном начали летать самолеты в рамках празднования Дня независимости. Ожидались, что полеты будут каждые 10-20 минут в течение девяти часов, однако по итогу из-за непогоды полеты завершились на несколько часов раньше.

Трампа поздравили с Днем независимости США

Напомним, в субботу 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Украинский лидер поздравил Трампа и Америку с Днем независимости, а также выразил благодарность за предоставленную помощь Украине.

Помимо этого, они обсудили войну в Украине. По словам Зеленского, есть реальная перспектива закончить войну, и стороны договорились поговорить детальнее на саммите НАТО в Турции на следующей неделе.

Также мы писали, что у Трампа состоялся разговор и с диктатором РФ Владимиром Путиным. Российской руководитель тоже поздравил Трампа с праздником, а также они обсудили войну в Украине.

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