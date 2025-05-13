Сделка о недрах. Украина и США подписали ключевые документы
Украина и США подписали соглашения о создании и работе совместного Инвестиционного фонда восстановления. Такой фонд предусматривается сделкой о недрах.
Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве экономики Украины.
Как отметили в ведомстве, документы были подписаны сегодня, 13 мая, между Агентством по вопросам поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП) и Международной финансовой корпорацией развития США (DFC).
После обмена дипломатическими нотами работа Фонда может быть запущена уже с 23 мая.
В свою очередь первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Инвестиционного фонда восстановления.
"Сегодня передала ноту временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис", - добавила она.
По ее словам, сделка о недрах с США - равноправная и направленная на будущее. Такой документ основан на уважении национальных интересов Украины, предусматривает совместное с США управление и инвестирование.
При этом в соглашении нет ничего о долге и есть обязательства инвестировать исключительно в Украину.
Сделка о недрах
Напомним, 1 мая ночью стало известно, что Украина и США подписали соглашение об экономическом сотрудничестве ("соглашение о недрах"). Это произошло в Вашингтоне.
Его уже успели ратифицировать в Верховной Раде - это произошло 8 мая. Соответствующий закон также подписал президент Владимир Зеленский.
Для того, чтобы сделка о недрах вступила в силу, Украина и США должны были подписать еще два технических соглашения. Именно это и произошло сегодня.
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