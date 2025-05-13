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Сделка о недрах. Украина и США подписали ключевые документы

Киев, Вторник 13 мая 2025 21:10
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Сделка о недрах. Украина и США подписали ключевые документы Фото: временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис и первая вице-премьер Украины Юлия Свириденко (facebook.com/yulia.svyrydenko)
Автор: Иван Носальский, Юрий Дощатов

Украина и США подписали соглашения о создании и работе совместного Инвестиционного фонда восстановления. Такой фонд предусматривается сделкой о недрах.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве экономики Украины.

Как отметили в ведомстве, документы были подписаны сегодня, 13 мая, между Агентством по вопросам поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП) и Международной финансовой корпорацией развития США (DFC).

После обмена дипломатическими нотами работа Фонда может быть запущена уже с 23 мая.

В свою очередь первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Инвестиционного фонда восстановления.

"Сегодня передала ноту временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис", - добавила она.

По ее словам, сделка о недрах с США - равноправная и направленная на будущее. Такой документ основан на уважении национальных интересов Украины, предусматривает совместное с США управление и инвестирование.

При этом в соглашении нет ничего о долге и есть обязательства инвестировать исключительно в Украину.

Сделка о недрах

Напомним, 1 мая ночью стало известно, что Украина и США подписали соглашение об экономическом сотрудничестве ("соглашение о недрах"). Это произошло в Вашингтоне.

Его уже успели ратифицировать в Верховной Раде - это произошло 8 мая. Соответствующий закон также подписал президент Владимир Зеленский.

Для того, чтобы сделка о недрах вступила в силу, Украина и США должны были подписать еще два технических соглашения. Именно это и произошло сегодня.

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