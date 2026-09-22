Саммит №9. Были ли успешными встречи Зеленского и Трампа и чего ждать сегодня

Сегодня вечером, 22 сентября, президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся на полях Генассамблеи ООН. Предыдущие их разговоры проходили по-разному, но нередко завершались без прорывных результатов.

РБК-Украина рассказывает, о чем ранее говорили президенты Украины и США и чего ожидать от нынешнего разговора.

Главное: Импичмент в 2019 году : телефонный разговор лидеров вызвал громкий политический скандал в США из-за вопроса Хантера Байдена.

: телефонный разговор лидеров вызвал громкий политический скандал в США из-за вопроса Хантера Байдена. Скандал в Белом доме : жесткая перепалка 28 февраля 2025 года закончилась досрочным отъездом украинской делегации из Вашингтона.

: жесткая перепалка 28 февраля 2025 года закончилась досрочным отъездом украинской делегации из Вашингтона. Попытки восстановления контакта : после паузы лидеры поддерживали коммуникацию встречами в Анкаре и на похоронах сенатора Грэма в июле 2026 года.

: после паузы лидеры поддерживали коммуникацию встречами в Анкаре и на похоронах сенатора Грэма в июле 2026 года. Низкие ожидания в Нью-Йорке: на нынешней встрече обсудят энергетическую деэскалацию, но прорывных решений источники не ждут.

Сложная история контактов

Главы двух государств общались по телефону еще в 2019 году – во время первого срока Трампа. Тогда их разговор даже привел к попытке объявить импичмент американскому президенту из-за давления на Зеленского с целью добиться содействия антикоррупционному расследованию против Хантера Байдена. Отец последнего, Джо Байден, был главным конкурентом Трампа на выборах.

Впоследствии Трамп проиграл Байдену президентскую гонку и выпал из активной политики почти на 4 года. С повторным выдвижением Трампа в президенты США стартовали и попытки украинской дипломатии восстановить контакты с его командой.

В результате еще во время предвыборной кампании, 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке, оба лидера провели неформальную встречу в резиденции Trump Tower.

После переизбрания Трампа на второй срок, но до его инаугурации, также состоялась его встреча с Зеленским в Париже. 7 декабря 2024 года оба лидера прибыли на торжества по случаю открытия восстановленного собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам). Тогда неформальным модератором между ними стал президент Франции Эмманюэль Макрон.

На втором сроке Трампа

Трамп еще в ходе избирательной кампании заявлял, что может завершить войну России против Украины "за 24 часа". Поэтому с возвращением в Белый дом это направление стало одним из ключевых в его внешней политике. Собственно, мирным переговорам был посвящен печально известный визит Зеленского в Вашингтон 28 февраля 2025 года.

Трамп попытался в прямом эфире на камеры продавить Зеленского на уступки. Так, во время обсуждения он высказал сомнение в том, что Украина способна победить в войне, указал на острую нехватку военных в рядах ВСУ и призвал к прекращению боевых действий.

Зеленский в ответ обвинил Москву в игнорировании предыдущих договоренностей, что разозлило американского лидера. Президент США упрекнул украинского визави за "игру с Третьей мировой войной", а затем к словесной перепалке подключился и вице-президент Джей Ди Вэнс. После этого конфликта Трамп собрал совещание с советниками в Овальном кабинете, а украинскую делегацию попросили досрочно покинуть Белый дом.

До сих пор остается непонятным, была ли эта перепалка заготовкой со стороны команды Трампа или импровизацией.

Уже через несколько месяцев Зеленский и Трамп немного поправили личные отношения. Их новая встреча состоялась в Ватикане 26 апреля во время похорон Папы Римского Франциска.

Во время этой церемонии Ватикан даже беспрецедентно нарушил дипломатический протокол, чтобы посадить украинского лидера в первом ряду недалеко от Трампа. На этот раз они общались тет-а-тет и без камер. Впрочем, помимо восстановления личных контактов, этот разговор не дал видимых результатов.

Следующая встреча обоих лидеров состоялась 18 августа в Вашингтоне после саммита Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже. Зеленский в сопровождении целого ряда европейских лидеров обсуждал с Трампом предложения, которые тот получил от Кремля.

Эта встреча в Белом доме прошла как срочное совещание, однако, по оценкам дипломатов, завершилась без каких-либо конкретных и твердых решений по урегулированию. В дальнейшем переговоры о завершении войны перешли на более низкий уровень. Рабочая группа долгое время готовила предложения, но со временем и этот процесс сошел на нет.

Новый этап

После совещания в Вашингтоне Владимир Зеленский и Дональд Трамп не встречались лично почти год. Период определенного охлаждения отношений прервался только 8 июля этого года, когда состоялся их короткий разговор в Анкаре на полях саммита НАТО. Впрочем, до конкретных договоренностей дело снова не дошло.

Еще один контакт между лидерами состоялся в конце того же месяца, однако уже по весьма печальному поводу. 28 июля Зеленский специально прибыл в Соединенные Штаты на похороны влиятельного американского сенатора и большого друга Украины Линдси Грэма, где снова пересекся с главой Белого дома. Этот короткий разговор носил скорее протокольный характер и показал лишь готовность сторон поддерживать коммуникацию.

И на этот раз, несмотря на оживление контактов накануне нынешних переговоров в Нью-Йорке, результат может быть похожим. Как заявил информированный источник РБК-Украина, пока что прорывов не ожидается, но "главное внимание уделяется энергетической деэскалации".

Единственное, что действительно может стать результатом встречи здесь и сейчас, – это совместное заявление о том, что мирным переговорам должно предшествовать полное и безусловное прекращение огня, говорит в комментарии РБК-Украина исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"В принципе, Соединенные Штаты начали понемногу возвращаться к этой идее, которую выдвинул Трамп в начале 2025 года, а затем отказался в Анкоридже. Об этом заявляют и американские представители в ООН, и американские дипломаты", – отмечает Леонов.

Что касается других вопросов двусторонней повестки дня, выделение Украине дополнительных перехватчиков к комплексам ПВО Patriot затруднено из-за нового обострения на Ближнем Востоке. Но даже сам факт встречи является позитивным для Украины.

"Давайте вспомним, еще несколько дней назад эту встречу не подтверждали. И в Белом доме говорили, что вообще не запланировано никаких контактов. Но вот после ударов по Москве и Московской области Трамп позвонил и подтверждает встречу", – добавляет Леонов.

В то же время это не означает, что разговор двух лидеров будет простым. Как пишет The Guardian, Трамп во время встречи с Зеленским может давить на украинского президента из-за атак на российские НПЗ.

В целом же у Дональда Трампа на носу важные выборы в Конгресс США, что смещает его внимание на внутриполитическую повестку дня, тогда как Владимир Путин, как и прежде, демонстрирует отсутствие какого-либо желания идти на реальное прекращение войны. В этой ситуации стремление Украины к реальному завершению войны остается "гласом вопиющего в пустыне".

Вопросы – ответы (FAQ):

– Сколько раз Зеленский и Трамп встречались лично и какими были результаты?

– В общей сложности лидеры провели пять личных встреч, начиная с неформального разговора в Trump Tower в сентябре 2024 года и саммита в парижском Нотр-Даме. Позже состоялись переговоры в Вашингтоне, Ватикане, Анкаре и во время похорон Линдси Грэма в США.

– Почему визит Зеленского в Белый дом в конце февраля 2025 года закончился скандалом?

– Во время встречи в Овальном кабинете Дональд Трамп призвал прекратить боевые действия и заявил о нехватке людей в ВСУ, обвинив украинского лидера в "игре с Третьей мировой войной". В ответ Владимир Зеленский подчеркнул невыполнение Россией предыдущих мирных соглашений, что вызвало раздражение Трампа и его команды. В результате спора украинскую делегацию попросили досрочно покинуть Белый дом.

– Чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке 22 сентября?

– Главной темой переговоров в кулуарах Генассамблеи ООН определена энергетическая деэскалация и защита инфраструктуры от российских атак. Однако источники и аналитики не ожидают прорывных решений или подписания судьбоносных документов во время этой встречи.