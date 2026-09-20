Трамп во время звонка с Зеленским снова просил прекратить удары по НПЗ РФ, - Axios
Появились новые детали телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По словам источника, осведомленного с разговором, значительную часть звонка занимала одна конкретная просьба Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам источника, знакомого с разговором, Дональд Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы - такие удары, по его словам, повышают мировые цены на дизельное топливо.
"Слово "дизель" упоминалось во время разговора много раз", - рассказал источник изданию.
По данным Axios, встреча Зеленского с Трампом на полях Генассамблеи ООН ориентировочно состоится во вторник.
Издание напоминает: встреча состоится через несколько дней после того, как Трамп подписал закон о санкциях против России и утвердил крупнейшее соглашение о вооружении между США и Украиной с момента вступления в должность - оба шага Киев добивался месяцами.
Напомним, это не первый раз, когда Трамп заявляет о своей просьбе к Зеленскому - ранее президент США уже говорил, что попросил украинского лидера прекратить удары по НПЗ России, объясняя это ростом цен на топливо.
Еще раньше Трамп заявлял, что Украина должна прекратить удары по российской инфраструктуре , поскольку это якобы влечет за собой глобальный дефицит дизельного топлива - по словам американского президента, Зеленскому следует изменить тактику.
Также напомним, что в Кремле готовятся к очередной встрече с представителями команды Дональда Трампа - по словам российских дипломатов, ключевая цель переговоров - устранение "раздражителей" в двусторонних отношениях между США и РФ.
В то же время, Путин продолжает обвинять Украину в якобы нежелании вести переговоры и блокировании процессов для достижения мира.