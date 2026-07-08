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Встреча Зеленского и Трампа Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский и Трамп завершили встречу, - Никифоров

17:32 08.07.2026 Ср
1 мин
Разговор лидеров на саммите НАТО только что подошел к концу
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре завершилась.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, встреча двух президентов в Анкаре только что завершилась.

Напомним, Трамп на саммите НАТО в Анкаре сделал заявление о работе над мирным соглашением о войне в Украине. По его словам, она продолжается, но процесс непростой.

Кроме того, президент США сравнил войну в Украине с "дракой двоих в парке".

Также президент США сообщил, что планирует посетить Киев. В то же время он подчеркнул, что до завершения войны ему вряд ли разрешат это сделать.

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