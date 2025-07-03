Зеленский и Трамп могут созвониться на фоне паузы в помощи США: что известно

Издание Politico, ссылаясь на два источника, заявило, что США и Украина работают над организацией телефонного разговора между Зеленским и Трампом.

По данным издания, эта идея появилась во вторник, 1 июля, когда начали поступать сообщения о том, что США приостановили поставки оружия для Украины.

"США проинформируют Украину [о решении] сегодня в Киеве, и в ближайшее время будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским", - сказал европейский дипломат, знакомый с планами.

Он также добавил, что США считают это "не паузой" и "не приостановкой" помощи, поскольку находятся в процессе определения того, как лучше всего поддержать украинскую оборону.

Однако, по словам собеседника РБК-Украина, телефонный разговор Трампа и Зеленского начали готовить еще до того, как стала известна история с прекращением помощи.