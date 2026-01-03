Зеленский и Стармер обсудили судьбу замороженных средств от продажи "Челси"

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обсудили, в частности, судьбу замороженных средств от продажи футбольного клуба "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Хороший разговор с Киром Стармером. И о том, как сейчас действовать дальше в дипломатии, и о том, как вместе достичь большей справедливости, учитывая все, что принесла Россия войной", - сообщил Зеленский.

По его словам, во время разговора обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров, которые состоится уже вскоре.

"Также очень продуктивно работают советники по вопросам национальной безопасности - сегодня активный день, и 18 участников из Европы участвуют в совместной работе. Координируемся также с американской стороной", - добавил президент.

Зеленский и Стармер также обсудили необходимость справедливого решения относительно замороженных средств от продажи футбольного клуба "Челси".

"Это два с половиной миллиарда фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов", - отметил президент.