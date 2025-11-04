Украина может получить менее половины суммы от продажи "Челси" Абрамовичем, - СМИ

Пострадавшие от российской агрессии украинцы могут получить только менее половины от 2,35 миллиарда фунтов стерлингов (3,09 млрд долларов), которые были выручены от продажи футбольного клуба "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

По данным издания, сейчас 3,09 млрд долларов заморожены на банковском счете компании Fordstam Ltd, бывшей материнской структуры "Челси", которая принадлежит подсанкционному российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

Согласно отчету Fordstam за финансовый год, завершившийся в июне 2022 года, компания обязана погасить задолженность на сумму 1,54 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,74 миллиарда евро). Из этой суммы 1,429 миллиарда фунтов (примерно 1,62 миллиарда евро) Fordstam должна компании Camberley International Investments, принадлежащей Роману Абрамовичу.

Средства не передали спустя более трех лет после продажи клуба, поскольку между Абрамовичем и британскими властями возникли споры о порядке их использования.

В документах отмечено, что Абрамович намерен передать чистую прибыль от продажи клуба благотворительному фонду, созданному для помощи пострадавшим от войны в Украине. Но перевести деньги можно только после того, как Управление по реализации финансовых санкций (OFSI) выдаст специальную лицензию.