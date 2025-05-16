Зеленский и еще четыре лидера обсудили с Трампом переговоры в Стамбуле

Встреча Украины и РФ в Стамбуле

Напомним, переговоры Украины и России прошли сегодня, 16 мая. В украинскую делегацию вошли чиновники, а также представители ГУР, СБУ и Генштаба. Ее возглавил министр обороны Рустем Умеров.

Умеров после переговоров рассказал, что Украина и Россия договариваются о возможном обмене пленными в формате "1000 на 1000". Пока что таких больших обменов не было.

При этом он не упоминал какие-либо договоренностях о прекращении огня между Украиной и Россией.

В свою очередь глава российской делегации, помощник российского диктатора Владимир Мединский рассказал, что стороны рассматривают прямую встречу президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

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