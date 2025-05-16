Зеленський і ще чотири лідери обговорили з Трампом переговори у Стамбулі

Зустріч України та РФ у Стамбулі

Нагадаємо, переговори України та Росії відбулися сьогодні, 16 травня. До української делегації увійшли чиновники, а також представники ГУР, СБУ та Генштабу. Її очолив міністр оборони Рустем Умеров.

Умеров після переговорів розповів, що Україна і Росія домовляються про можливий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Поки що таких великих обмінів не було.

Водночас він не згадував будь-які домовленості про припинення вогню між Україною і Росією.

Зі свого боку глава російської делегації, помічник російського диктатора Володимир Мединський розповів, що сторони розглядають пряму зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

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