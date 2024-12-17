RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Зеленский и Рютте встретятся в Брюсселе 18 декабря

Фото: президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте(GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Встреча состоится 18 декабря в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Как рассказали в Альянсе, Рютте примет Зеленского в своей официальной резиденции в Брюсселе. У них также запланирована совместная пресс-конференция генерального секретаря и президента Украины.

Стоит заметить, что в тот день у Рютте запланирован еще ряд встреч. В частности, с президентом Литвы и

Визит Зеленского в Брюссель

Несколько дней назад СМИ сообщили, что Зеленский 18 декабря посетит Брюссель. Там у него должна состояться встреча с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС.

Впоследствии вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила визит Зеленского. По ее словам, он будет участвовать в первом заседании Европейского Совета после назначения его президента.

Сам Зеленский завил, что встретится с лидерами ряда стран Европы в Брюсселе. Он планирует обсудить вопросы дальнобойных возможностей и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОМарк Рютте