Зеленский и Рютте встретятся в Брюсселе 18 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Встреча состоится 18 декабря в Брюсселе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Как рассказали в Альянсе, Рютте примет Зеленского в своей официальной резиденции в Брюсселе. У них также запланирована совместная пресс-конференция генерального секретаря и президента Украины.
Стоит заметить, что в тот день у Рютте запланирован еще ряд встреч. В частности, с президентом Литвы и
Несколько дней назад СМИ сообщили, что Зеленский 18 декабря посетит Брюссель. Там у него должна состояться встреча с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС.
Впоследствии вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила визит Зеленского. По ее словам, он будет участвовать в первом заседании Европейского Совета после назначения его президента.
Сам Зеленский завил, что встретится с лидерами ряда стран Европы в Брюсселе. Он планирует обсудить вопросы дальнобойных возможностей и не только.
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