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Зеленський і Рютте зустрінуться у Брюсселі 18 грудня

Фото: президент Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте(GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зустріч відбудеться 18 грудня у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Як розповіли в Альянсі, Рютте прийме Зеленського у своїй офіційній резиденції в Брюсселі. У них також запланована спільна пресконференція генерального секретаря і президента України.

Варто зауважити, що в той день у Рютте запланована ще низка зустрічей. Зокрема, з президентом Литви та 

Візит Зеленського до Брюсселя

Декілька днів тому ЗМІ повідомили, що Зеленський 18 грудня відвідає Брюссель. Там у нього має відбутись зустріч із лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО та ЄС.

Згодом віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції Ольга Стефанішина підтвердила візит Зеленського. За її словами, він братиме участь у першому засіданні Європейської Ради після призначення її президента.

Сам Зеленський завив, що зустрінеться з лідерами низки країн Європи в Брюсселі. Він планує обговорити питання далекобійних можливостей і не тільки.

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Володимир ЗеленськийНАТОМарк Рютте