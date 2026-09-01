Трамп объяснил, зачем США пригласили российского министра на саммит G20

Президент США Дональд Трамп объяснил решение Вашингтона пригласить главу Минфина России Антона Силуанова на встречу G20, несмотря на продолжающуюся войну РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Times.

Что заявил Трамп

Трамп ответил на вопрос журналистов о причинах участия российского министра во встрече финансового блока G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина. По словам президента США, Вашингтон стремится поддерживать отношения со всеми странами.

"Мы любим ладить со всеми. Одна из причин моего успеха заключается в том, что я лажу со всеми", - сказал Трамп.

Участие России вызвало напряжение

Как пишет The New York Times, появление Силуанова стало причиной дипломатического напряжения на встрече.

Российский министр впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году лично посетил подобное мероприятие G20.

Приглашение представителя Москвы вызвало недовольство европейских союзников США. В частности, вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль раскритиковал присутствие Силуанова на фоне продолжающейся российской агрессии.

Европейские представители также заявляли о готовности бойкотировать традиционное общее фото участников встречи, если на нем будет российский министр. В итоге, по данным The New York Times, Силуанов на групповом снимке не присутствовал.