Трамп впервые высказался о визите директора ЦРУ в Москву
Неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву вызвал волну предположений о его цели, однако в США отвергли самые громкие версии поездки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в телефонном интервью журналисту Глену Бэку.
Трамп заявил, что визит директора ЦРУ в Россию носит полурутинный характер. По его словам, поездка не связана с предположениями о возможных действиях Кремля против стран НАТО.
"Он там, знаете, в неком полурутинном режиме. Не хочу разочаровывать людей. Мы хотели бы, чтобы война с Украиной закончилась. Эта война никогда бы не началась, будь я президентом", - сказал американский президент.
Ранее вокруг пребывания Рэтклиффа в Москве появилось немало разных версий. В частности, обсуждали предположение, что Россия может проверять решимость НАТО. Среди других вариантов звучали даже предположения о возможном ударе по Великобритании.
Трамп отверг такие сценарии и заявил, что они не объясняют поездку директора ЦРУ.
В Литве знали о визите
В то же время президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что Вильнюс заранее знал о запланированном визите главы ЦРУ в Москву.
"Да, мы знали", - сказал Науседа во время пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой.
Он отказался раскрывать содержание встречи, подчеркнув, что это, прежде всего, вопрос переговоров между сторонами.
По словам Науседы, партнеры сообщили Литву, что информацию о встрече, ее целях и содержании должны предоставить в ближайшее время.
Литовский президент предположил, что переговоры могли быть направлены на понижение геополитической напряженности в регионе.
"Я могу только предполагать, что эта встреча все же действительно направлена на то, чтобы геополитическая напряженность в нашем регионе снизилась, и это настраивает меня положительно", - заявил Науседа.
Визит главы ЦРУ в Москву
25 августа в Москву прибыл американский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III. В тот же день стало известно о приезде в российскую столицу директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа.
На фоне его визита источник РБК-Украина сообщил, что США попросили Украину в ближайшие дни не наносить удары по Москве из-за пребывания там высокопоставленной американской делегации.
В то же время сообщалось, что поездка Ретклиффа может быть связана с разведданными США о ранней подготовке России к мобилизации и возможных планах Кремля "проверить решительность НАТО".
Политолог Владимир Фесенко также объяснял возможные причины тайного визита директора ЦРУ в Москву.