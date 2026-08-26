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Трамп впервые высказался о визите директора ЦРУ в Москву

16:44 26.08.2026 Ср
2 мин
В Вашингтоне не подтвердили слухи об особой миссии руководителя американской разведки
aimg Мария Науменко
Трамп впервые высказался о визите директора ЦРУ в Москву Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву вызвал волну предположений о его цели, однако в США отвергли самые громкие версии поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в телефонном интервью журналисту Глену Бэку.

Трамп заявил, что визит директора ЦРУ в Россию носит полурутинный характер. По его словам, поездка не связана с предположениями о возможных действиях Кремля против стран НАТО.

"Он там, знаете, в неком полурутинном режиме. Не хочу разочаровывать людей. Мы хотели бы, чтобы война с Украиной закончилась. Эта война никогда бы не началась, будь я президентом", - сказал американский президент.

Ранее вокруг пребывания Рэтклиффа в Москве появилось немало разных версий. В частности, обсуждали предположение, что Россия может проверять решимость НАТО. Среди других вариантов звучали даже предположения о возможном ударе по Великобритании.

Трамп отверг такие сценарии и заявил, что они не объясняют поездку директора ЦРУ.

В Литве знали о визите

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что Вильнюс заранее знал о запланированном визите главы ЦРУ в Москву.

"Да, мы знали", - сказал Науседа во время пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Он отказался раскрывать содержание встречи, подчеркнув, что это, прежде всего, вопрос переговоров между сторонами.

По словам Науседы, партнеры сообщили Литву, что информацию о встрече, ее целях и содержании должны предоставить в ближайшее время.

Литовский президент предположил, что переговоры могли быть направлены на понижение геополитической напряженности в регионе.

"Я могу только предполагать, что эта встреча все же действительно направлена на то, чтобы геополитическая напряженность в нашем регионе снизилась, и это настраивает меня положительно", - заявил Науседа.

Визит главы ЦРУ в Москву

25 августа в Москву прибыл американский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III. В тот же день стало известно о приезде в российскую столицу директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа.

На фоне его визита источник РБК-Украина сообщил, что США попросили Украину в ближайшие дни не наносить удары по Москве из-за пребывания там высокопоставленной американской делегации.

В то же время сообщалось, что поездка Ретклиффа может быть связана с разведданными США о ранней подготовке России к мобилизации и возможных планах Кремля "проверить решительность НАТО".

Политолог Владимир Фесенко также объяснял возможные причины тайного визита директора ЦРУ в Москву.

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