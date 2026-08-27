Трамп: меня не беспокоит угроза нападения России на страны НАТО

Глава США в очередной раз высказал свое мнение по поводу подготовки России к нападению на страны НАТО. Он не видит в этом проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телефонное интервью президента США Дональда Трампа Axios .

Трамп не разделяет опасения НАТО

Президент заявил, что его не беспокоит нападение России на страны НАТО. Это был его ответ на волнение союзников на фоне тайного визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву.

Лидеры Европы публично предупредили, что Москва может проверить решительность НАТО. В том числе и обязательства США по статье 5 - пункту Альянса о коллективной обороне. Россия сделает это путем ограниченного нападения или других военных провокаций.

Поэтому в НАТО думали, что Ретклифф ездил в страну-агрессор, чтобы предупредить Россию не делать этого.

Однако Трамп опроверг эти месседжи, заявив, что директор ЦРУ не предпринимал никакого такого предупреждения.

"Я совсем не озабочен... Нет никакой проблемы", - сказал Трамп, когда его спросили о возможной российской провокации против стран НАТО.

Трамп о Путине

Позже Трамп во время выступления в Белом доме в очередной раз заявил, что никакой агрессии против Альянса Россия не планирует

"Путин не намерен нападать на страны НАТО" , - заверил он.