Зеленский и Путин могут посетить Турцию, - Hürriyet

Как передает журналистка, первым в Турцию приедет Путин. Это будет его первый визит в Турцию с 2020 года.

Ранее глава Кремля должен был приехать в Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в открытии атомной электростанции "Аккую", которую строил "Росатом", но визит так и не состоялся.

Также издание сообщает о запланированном визите президента Украины Владимира Зеленского, это будет первый визит украинского лидера в Турцию за время войны.

По словам Ханде Фират, визиты состоятся уже после инаугурации Эрдогана, которая запланирована на 3-4 июня. А одной из тем станет зерновое соглашение, в котором Турция является посредником вместе с ООН.

Посредническая роль Турции

Напомним, что с начала полномасштабной войны Турция активно предлагает свое посредничество для прекращения огня в Украине.

Одной из крупнейших условно "побед" Анкары в своих попытках стало то, что при ее участии удалось наладить экспорт украинского продовольствия, который в начале войны блокировало РФ.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал Зеленскому и Путину встретиться, а в качестве площадки для переговоров предлагал территорию Турции.

В то же время в Кремле всегда уклоняются от прямого вопроса на готовность к таким переговорам, постоянно заявляя о необходимости тщательной подготовки и "выполнении их условий".

Сам президент Украины Владимир Зеленский недавно ответил, готов ли встретиться с российским диктатором. Он отметил, что это может произойти только после вывода войск РФ из Украины.

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