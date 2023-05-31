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Зеленський і Путін можуть відвідати Туреччину, - Hürriyet

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган, Володимир Зеленський та Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський і російський диктатор можуть відвідати Туреччину. Це станеться після інавгурації турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента турецької газети Hürriyet Ханде Фірат.

"Путін здійснить окремий спеціальний візит до Туреччини. Після Путіна президент України Зеленський приїде до Туреччини", - розповіла журналістка із посиланням на власні джерела.

За її словами, під час цих візитів, які Путін і Зеленський проведуть один за одним, обговорюватимуться хід війни та зернова угода.

Також видання додає, що на інавгурацію президента Туреччини, яка запланована на 3-4 червня, приїде велика кількість іноземних лідерів.

Посередницька роль Туреччини

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Туреччина активно пропонує своє посередництво для припинення вогню в Україні.

Однією із найбільших умовно "перемог" Анкари у своїх намаганнях стало те, що за її участі вдалося налагодити експорт українського продовольства, яке на початку війни блокувала РФ.

Зазначимо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган неодноразово пропонував Зеленському і Путіну зустрітися, а як майданчик для переговорів пропонував територію Туреччини.

Натомість у Кремлі завжди ухиляються від прямого питання на готовність до таких переговорів, постійно заявляючи про необідність ретельної підготовки та "виконання їх умов".

Сам же президент України Володимир Зеленський нещодавно відповів, чи готовий зустрітися з російським диктатором. Він зазначив, що це може статися лише після виведення військ РФ з України.

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