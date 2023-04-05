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Зеленский и премьер Польши подписали протокол по поставкам оборонной техники для Украины

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Среда 05 апреля 2023 19:28
Зеленский и премьер Польши подписали протокол по поставкам оборонной техники для Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Польши Матуеш Моравецкий (twitter.com/PremierRP)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали протокол о поставках оборонной техники для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Канцелярии польского премьера в Twitter.

"Премьер-министр Моравецкий и президент Украины Зеленский подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере поставок оборонного оборудования", - говорится в сообщении.

Речь идет, в частности, о поставках колесных бронетранспортеров Rosomak.

Бронетранспортеры Rosomak польского производства недавно Украина заказала у Варшавы.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Польше вместе с украинской делегацией.

Все главные новости по поводу официального визита президента Владимира Зеленского в Польшу - можно узнать в материале РБК-Украина.

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