Зеленский и премьер Польши подписали протокол по поставкам оборонной техники для Украины

В среду, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали протокол о поставках оборонной техники для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Канцелярии польского премьера в Twitter .

"Премьер-министр Моравецкий и президент Украины Зеленский подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере поставок оборонного оборудования", - говорится в сообщении.

Речь идет, в частности, о поставках колесных бронетранспортеров Rosomak.

Бронетранспортеры Rosomak польского производства недавно Украина заказала у Варшавы.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Польше вместе с украинской делегацией.

Все главные новости по поводу официального визита президента Владимира Зеленского в Польшу - можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.