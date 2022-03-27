Зеленський: Якщо би ми не хотіли миру, то завтра були б у Криму

"Ми прагнемо миру. Якщо би не хотіли, ми б завтра були в Криму. Війна, ми вперед, ура, побігли! Та немає жодного "Ура"... Росія каже, щоб ми в документі написали, що не будемо забирати Крим воєнним шляхом. Та не будемо ми його забирати воєнним шляхом... Людей шкода. Наших людей шкода. Тому що підуть туди люди й гинутимуть..." – заявив Зеленський.

Раніше Зеленський заявляв, що питання Криму і Донбасу треба обговорювати після припинення війни Росії проти України. Він також пообіцяв винести на референдум усі компромісні рішення перемовин.