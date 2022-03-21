ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Питання Криму і Донбасу потрібно обговорювати після припинення війни, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, Понеділок 21 березня 2022 23:27
Питання Криму і Донбасу потрібно обговорювати після припинення війни, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання окупованих Криму і Донбасу потрібно вирішувати обов'язково. Однак спочатку потрібно припинити війну і надати Україні гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю Суспільному.

"Я вважаю, що це дуже важка історія для всіх. І Крим, і Донбас. Щоб там Знайти який-небудь вихід, потрібно зробити цей перший крок - гарантії безпеки і закінчення війни. При цьому домовитися про те, що ми вирішуємо питання тимчасово окупованих територій, ми повинні їх вирішити, але після цього. Чому? Тому що все дуже гаряче. Закінчиться цей блок, і після цього давайте говорити", - заявив він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що остаточно вирішувати компроміси на переговорах між Україною і РФ буде всеукраїнський референдум. Йдеться про питання гарантій безпеки, і тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський виключив будь-які поступки Росії, які б стосувалися територіальної цілісності. Зокрема, неможлива відмова від Криму, Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, сьогодні відбувся черговий раунд переговорів делегацій України і РФ, які тривали півтори години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи