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Зеленский: Если бы мы не хотели мира, завтра бы были в Крыму

Фото: Применение ПЗРК Stinger (defence-ua.com)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский опроверг все предположения о заинтересованности Украины в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства.

"Мы хотим мира. Если бы не хотели, мы бы завтра были в Крыму. Война, мы вперед, ура, побежали! Да нет никакого "Ура"... Россия говорит, чтобы мы в документе написали, что не будем забирать Крым военным путем. Да не будем мы его забирать военным путем... Людей жалко. Наших людей жалко. Потому что пойдут туда люди и будут погибать..." – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что вопросы Крыма и Донбасса нужно обсуждать после прекращения войны России против Украины. Он также пообещал вынести на референдум все компромиссные решения переговоров.

К слову, Роскомнадзор запретил российским медиа публиковать интервью Зеленского.

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Владимир ЗеленскийКрымВойна России против Украины