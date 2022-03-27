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Зеленський: Якщо би ми не хотіли миру, то завтра були б у Криму

Новость на русском →
АР Крим, Неділя 27 березня 2022 22:22
Зеленський: Якщо би ми не хотіли миру, то завтра були б у Криму Фото: Застосування ПЗРК Stinger (defence-ua.com)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський спростував усі припущення щодо зацікавленості України у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави.

"Ми прагнемо миру. Якщо би не хотіли, ми б завтра були в Криму. Війна, ми вперед, ура, побігли! Та немає жодного "Ура"... Росія каже, щоб ми в документі написали, що не будемо забирати Крим воєнним шляхом. Та не будемо ми його забирати воєнним шляхом... Людей шкода. Наших людей шкода. Тому що підуть туди люди й гинутимуть..." – заявив Зеленський.

Раніше Зеленський заявляв, що питання Криму і Донбасу треба обговорювати після припинення війни Росії проти України. Він також пообіцяв винести на референдум усі компромісні рішення перемовин.

До слова, Роскомнадзор заборонив російським медіа публікувати інтерв'ю Зеленського.

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Володимир Зеленський Крим Війна Росії проти України
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