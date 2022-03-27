Зеленский: Если бы мы не хотели мира, завтра бы были в Крыму

"Мы хотим мира. Если бы не хотели, мы бы завтра были в Крыму. Война, мы вперед, ура, побежали! Да нет никакого "Ура"... Россия говорит, чтобы мы в документе написали, что не будем забирать Крым военным путем. Да не будем мы его забирать военным путем... Людей жалко. Наших людей жалко. Потому что пойдут туда люди и будут погибать..." – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что вопросы Крыма и Донбасса нужно обсуждать после прекращения войны России против Украины. Он также пообещал вынести на референдум все компромиссные решения переговоров.